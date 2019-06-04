新盤UPDATES：發展商加推單位應市　瑧頤部署開售

踏入6月，新盤市場氣氛旺盛，除了已推出的樓盤加推單位應市外，市場亦有全新項目部署登場。



●恒地兩盤原價加推共46伙

恒基地產(00012)旗下兩個項目原價加推共46伙，並首度推出平台特色戶，其中西營盤藝里坊‧1號上載5號價單，提供24伙，包括5伙平台特色戶，享最高3%優惠，折實售價由逾686.27萬至1,248.87萬元，折實呎價由28,710至34,359元。該盤上載新銷售安排，將於本周六發售10伙。



至於北角維峯‧浚匯亦加推22伙，包括6個平台特色戶，全屬一房間隔，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價逾541.62萬至逾867.9萬元，折實呎價由25,414至31,438元。項目亦於本周六發售12伙。



●柏蔚山四房戶 逾4800萬沽

新世界發展(00017)位於北角的柏蔚山，沽出2座29樓A室四房戶，實用面積1,271方呎，成交價4,835.7萬元，呎價38,046元。項目由開售至今，累售544伙，佔可售單位近9成，套現近129億元。



●嘉匯連錄3宗特色戶成交 共套現逾2.13億

新盤特色戶受追捧。嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯，兩天內連續錄得3宗特色戶成交，合共套現逾2.13億元。其中剛售出的第1座37及38樓B室頂層複式單位，連1個車位以7,675.5萬元售出，呎價3.5萬元。該單位實用面積2,193方呎，平台面積632方呎。



而第6座6樓A室頂層連天台戶，連1個車位以7,213.5萬沽，單位實用面積2,061方呎，平台1,652方呎，天台1,960方呎，呎價3.5萬元。至於第7座6樓A室頂層連天台戶，則以6,419.2萬元連1個車位成交，呎價3.4萬元。



●新盤部署：元朗瑧頤料兩周內開售 主打一房戶

新盤市場再度醞釀開盤潮。新世界發展(00017)營業及市務總監黃浩賢表示，旗下元朗十八鄉路99號項目命名為瑧頤，料兩周內獲批預售樓花同意書，並隨即開售。



他指出，項目提供313伙，間隔開放式至三房，約46%為一房單位，最細開放式戶面積約230至239方呎，一房約290至325方呎，兩房約391至437方呎，而三房則約577方呎。預計關鍵日期為2021年3月31日。



他透露，集團今年至今已售約620伙，套現近65億港元。料至本月底，年內可售約千伙。而旗下大圍站項目分兩期發展，最快明年推出。



●深水灣徑8號標準戶逾2億沽

南豐集團及豐資源發展的壽臣山深水灣徑8號再售出1伙，單位為1座8樓B室，以逾2.44億港元售出，以實用面積3,641方呎計算，呎價67,200元。項目暫時共售出9個單位，套現約26.7億元。

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