財經評論：減息預期急升溫　經濟危機已靠近

隨着貿易戰愈演愈烈，加上英國脫歐及意大利財政問題幾無進展，全球經濟愈益受困，減息預期急速升溫，當中澳洲更在周二(6月4日)行動，結束近3年凍息期。目前市場對美國聯儲局的減息預期每日遞增，下月出手機會已高達六成，預示着一場自2008年金融海嘯後的全球衰退愈來愈近。



最近美國債市正廣泛響起經濟衰退警號！其中，反映整體融資成本的10年期美債孳息率跌至2厘邊緣，為2017年9月以來最低；最貼近實際利率的2年期債息更低見1.8厘，顯著低於聯邦基金利率2.25至2.5厘區間，意味着市場已預計減息事在必行，只欠時間而已。須知道在美國，幾乎所有重要信貸利率指標都會跟從10年期債息而定，故該債息有任何風吹草動，都會直接影響實際利率，例如企業債、房地產按揭、汽車貸款、學生貸款、個人貸款、儲蓄利率及信用卡年息等。



再者，被市場視為經濟衰退重要指標之一的3個月期美債孳息率相對10年期的「倒掛」程度愈來愈明顯，即3個月短息竟然顯著高於10年期，並創2007年5月以來最高。根據往績，這預示着美國經濟未來數季內陷入衰退的機會逾三成，亦是近日部分聯儲局官員認為減息漸近的原因。



事實上，作為美國經濟重要前瞻指標的5月ISM製造業採購經理指數跌至僅52.1，遠差過市場預期，並低於4月的52.8，再創2016年10月以來最低，反映經濟放緩已毋庸置疑。有經濟專家更警告，就新訂單而言，美國製造業經歷了過去十年以來最艱難的一個月，衰弱速度為2009年以來最快，若貿易戰再打下去，只會惹來愈多公司削減生產和裁員。一旦連全球經濟增長最有動力的美國也陷入掙扎之中，相信全球亦難見樂土。



為了阻止經濟急速下滑，市場只好寄望聯儲局減息，以刺激信貸及企業融資。目前聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會達六成。若下月按兵不動，9月減息機會已急升至九成以上。換言之，今年減息高唱入雲，問題是減多少次？市場最新預料四成機會減兩次，而且每次幅度未必是0.25厘，隨時狠削半厘！



歷史證明，若聯儲局真的落實減息，往往是經濟大災難的開端，2000年及2007年也是如此，投資者應趁金融市場反彈沽貨，而非樂觀入市，相信近期再創新高的香港樓市也不能幸免要跟隨調整。觀乎近日各地分析員對貿易戰的態度，似乎已打定輸數，宜準備勒緊褲頭過日子。

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