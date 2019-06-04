貿戰升級：就算中國不撤訂單　美大豆農民仍要憂

外國傳媒報道，日前有消息傳出，在5月貿易戰升級後，中國已暫停購買美國大豆。雖然未計劃取消之前的700萬噸大豆訂單，但美國豆農最擔心的是「時間」！



報道指出，美國9月為大豆收成季節，在中美貿易戰升級前，中國約700萬噸的美國大豆訂單，預計未來幾個月交付。美國大豆出口商稱，若中國試圖取消該些訂單，將面臨嚴厲處罰，因取消合約就必須支付雙方同意的取消價格，否則將被視為違約。



雖然中國取消訂單機會微，但農民最擔心的是不能準時交貨！目前的情況是，若能在9月前交貨當然最好，但美國中西部在3月曾發生水災，恐令航運延誤，一旦確認進度受阻，中國進口商和美國出口商可能在9月後，重新談判交貨合約。如果美國大豆出口延遲至9月收成季節後，將造成大豆存量增加，繼而壓低價格，使農民持續財困。



美國農業部數據顯示，中國尚未接收承諾購買的700萬噸美國大豆。另外，值得留意的是，因美國對中國的大豆銷售已降至16年以來最低，使美國今年大豆庫存創歷史新高。



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