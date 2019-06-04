博贏近億！交易員斥逾3千萬押注：今年唔會減息兩次

儘管美國聯儲局主要官員未有對減息「鬆口」，但有市場人士已認定當局今年將減息兩次，最快一次在下月出現。不過，外電報道，有些交易員認為，這個預期有點過分，並真金白銀落注賭不會減息兩次。



報道指，該交易員斥400萬美元(約3,120萬港元)購買期權，反其道押注歐洲美元期貨將會從目前的水平下跌，反映他押注利率不會像市場預期般，被兩​​次下調0.25厘。



上述歐洲美元期權交易在第一行權價98.25開始獲利，目前水平為98.38。最大獲益將發生在第二行權價98.125。在扣除成本前，該交易員目標獲利約1,250萬美元(約9,750萬港元)。

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