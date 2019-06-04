夜市UPDATES：鮑威爾話會做嘢　道指飆逾300點

墨西哥對貿易戰立場有軟化迹象，加上美國聯儲局主席鮑威爾表示，將力保經濟擴張，增添市場信心，美股早段大幅上揚。道指曾升301點，高見25,121點；標指報2,767點，升23點；納指報7,398點，升65點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報26,803點，稍高於周二(6月4日)現貨收市26,761點。



歐洲股市漲幅擴大，德國DAX指數漲1.31%，英國富時100指數升0.4%，法國CAC指數升0.56%。



美國聯儲局主席鮑威爾最新表示，當局正密切注視目前經濟發展狀況，並必會採取措施，確保近歷史紀錄的經濟擴張期能持續下去。對於貿易戰，他表示必會關注，不知道問題能在何時、並以何種方式解決。他又提到，會嚴肅對待通脹有下跌壓力，惟利用政策來推高通脹，可能引發市場過剩的風險。



在他發表講話期間，反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數微跌至97.18；反映整體融資成本的10年期美債孳息率報2.115厘，仍大幅低於聯邦基金利率2.25至2.5厘區間，意味市場仍憧憬減息。聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局在7月減息機會高達六成，若不行動，9月減息機會已逾九成。



除了鮑威爾，美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯早前表示，通脹壓力似乎不強，甚至不存在，如果有需要聯儲局有空間調整政策。



貿戰方面，外國傳媒報道，中國商務部表示，中美雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決，但需要建立在相互尊重、平等互利的基礎上。



上述言論被華爾街解讀為「中方立場軟化」。



另邊廂，墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)最新表示，將和美國在6月10日前達成協議。他形容周三(6月5日)的會議非常重要，感到樂觀，和美國的談判進展良好。



【21:30】中美貿易關係紓緩，美股開市早段反彈，道指漲284點，報25,103點；納指漲86點，報7,420點；標指漲24點，報2,768點。



蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升1.21%至175.39美元；Loop Capiptal將Netflix評級上調至買入，並給予425美元目標價，Netflix股價早段升2.84%至346.18美元。



奢侈珠寶商Tiffany首季不計入匯率影響的同店銷售跌2%，跌幅大過市場預期的1.2%，拖累股價早段仍升3.9%至93.69美元。



雲端儲存商Box上季經調整後每股虧損3美仙，勝預期，但下調全年收入預測，股價早段挫12.16%至15.75美元。

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