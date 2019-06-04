樓價UPDATES︰匯璽II快將入伙　連錄預租個案

快將入伙的西南九龍匯璽II，連錄預租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角港輝豪庭高層A室三房戶，實用面積531方呎，座向北面望樓景，原開價1,130萬元，減價42萬元，終以1,088萬元易手，實用呎價20,490元。



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九龍區



●匯璽II第5B座高層D室一房戶，向東望市景及山景，實用面積354方呎，成交月租1.8萬元，呎租50.8元，以去年購入價計，回報率約2.5厘。據了解，新租客為情侶，心儀上址位處高層，故睇樓一次即決定承租。



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新界區



●屯門富健花園錄白居二買家入市個案，該單位為11座中層E室，實用面積431方呎，以兩房設計，於未補價第二市場以385萬元易手，呎價8,933元。



●屯門偉景花園C座高層D室，實用面積417方呎，以兩房設計。有區內買家鍾情單位房間向東，大廳向南，加上業主有議價空間，由最初開價530萬元，累減34萬元，以496萬元轉售，實用呎價11,894元。



●屯門怡樂花園1座中層C室，實用面積511方呎，區內客有感屋苑鄰近小朋友上學地點，而且屬三房間隔，居住空間較大，決定以1.3萬元「即睇即租」，實用呎租25.4元。



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