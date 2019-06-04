貿戰升級：美股大好友估聯儲最快6月減息

外國傳媒報道，近年測市準繩，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月料調整、同年3月叫撈底、2019年3月指美債孳息倒掛是入貨信號，但到了5月1日警告股市短期要調整5%，在5月中繼續叫忍手，結果言中的大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer最新認為，美國聯儲局可能6月就減息！



他說：「市場似乎正在逼聯儲局減息！由於所有通脹指標都正在崩潰，正告訴聯儲局有更多放寬貨幣政策的空間。」他又稱，無論是2年、5年、10年期美債息，皆低於聯邦基金利率2.25至2.5厘區間，反映市場逼當局行動。



他批評聯儲局犯下兩個錯誤：一是溝通錯誤；二是政策錯誤。溝通錯誤在去年12月股市大跌後得到修正，他們變得「鴿派」；政策錯誤是去年加錯息，預計即將要作出修正。



至於後市，他仍然樂觀，預計今年夏季標指會升上2,980點，即再創新高，較現水平有大約9%上升空間；2020年更會高見3,350點。



聯儲局6月議息會議將在18至19日舉行。

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