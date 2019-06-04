亞太資源售Westgold逾2%股權　或蝕過千萬元

亞太資源(01104)公布，全資附屬亞太策略控股周二透過在澳交所進行場內交易，出售在澳交所上市的Westgold(WGX)合共900萬股股份，佔已發行股本約2.31%，不計交易成本的代價為1,575萬澳元，相當於約8,612.2萬港元，即每股股份1.75澳元，相當於約9.57港元。



亞太資源指，本年度收益表扣除有關開支後，料將自是次出售事項錄得虧損約1,065.2萬元，有關實際收益或虧損金額有待該公司核數師的審閱及期末審計，方可作實。



經考慮Westgold市場成交價的近期升幅，亞太資源認為，出售屬變現Westgold部分股權的良機。

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