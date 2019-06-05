天價3564萬投得午宴　29歲仔想教股神炒虛擬幣

股神巴菲特年度慈善午宴拍賣揭盅，虛擬幣平台TRON(波場)創辦人孫宇晨以歷史新高價約457萬美元(約3,564萬港元)投得去食餐晏。呢位29歲內地90後唔係諗住去向股神取經，反而係打算「教育」吓89歲股神虛擬貨幣嘅真正投資價值！一向唔妥虛擬貨幣嘅股神話奉陪。



孫宇晨於國際虛擬幣界好出名，佢2017年推出虛擬幣Tronix(TRX，又稱波場幣)，按CryptoCompare資料，波場幣總市值截至昨晚逾23億美元(逾180億港元)，尋日(4日)仲係全球第10大虛擬貨幣(你知啦，虛擬幣界富貴如浮雲)。佢去年亦收購咗BitTorrent，依家係BitTorrent首席執行官。



除此以外，佢仲有好多個朵，包括「北京大學歷史系GPA第一」、「銳波科技創辦人」、「90後創業領袖」等，但佢最唔鍾意係畀人叫做「幣圈賈躍亭」，最憎見到「套現120億」、「抄襲」、「空氣幣」呢啲字眼。



查實午宴拍賣結果未公布前，佢上周六已於微信朋友圈發布話「幹了件大事，三天後公布」，有人問佢是否競投咗股神午宴，佢翌日就發布話「讓子彈飛一會」。呢啲咁揚嘅「秘密」，佢隻波場幣即刻有反應，當日收市價升到上今年新高。到周二凌晨佢正式宣布自己投到天價午宴後，波場幣價直線急飆，但到絲絲執筆寫呢篇稿時，又已轉跌超過5%！所以話，富貴如浮雲。



孫宇晨仲喺微博發表公開信，話今次同股神食妟，「將是一個謀求互相理解和成長的機會」，話打算請埋幾位Blockchain(區塊鏈)界領袖同佢一齊去紐約赴宴，又話堅信「通過適當的理解和溝通，巴菲特將轉變他對加密貨幣和區塊鏈的總體立場，將這一新的投資策略融入自己的投資組合」！



佢仲不忘於公開信內「踩」股神，話「即使有史以來最成功的投資家之一，有時也會錯過即將到來的浪潮」，仲數股神先前過度投資卡夫亨氏，錯過亞馬遜同Apple呢類公司嘅潛力。



至於佢能否憑一席飯就說服到股神？唔知呢。絲絲只知，股神一向厭惡虛擬貨幣，舊年佢喺旗艦巴郡股東會上，公開警告大家唔好掂虛擬貨幣，話Bitcoin(比特幣)係「老鼠藥乘二次方」。股神副手芒格更辣到，話虛擬貨幣係「Turd」(Turd係乜？絲絲覺得有啲不雅，留番閣下自己查字典)，仲話買賣虛擬幣嘅人有「認知障礙」！



按照慣例，股神慈善午宴通常在美國紐約扒房Smith & Wollensky進行，拍賣所得會全數捐予慈善基金Glide幫助三藩市地區貧困人士及無家者。Anyway，今趟大家準備定花生！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth