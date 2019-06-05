騰訊最大股東談科網股　順便晒吓命

騰訊(00700)最大股東南非公司Naspers位CEO話，目睹中國科網股近月來經歷大屠殺！



Naspers位CEO Bob van Dijk最近接受訪問，話呢幾個月中國科網界好血腥，多家公司因中美貿戰而被針對，包括騰訊在內都成為貿戰嘅犧牲品，於貿易關係緊張下，所有人受害，無一幸免。



不過咁，佢話睇嘢要睇十年，佢哋就一向睇長線，依家中國經濟嘅基本因素依然「非常、非常咁強勁」，所以只要市場仍然存在，創新依然存在，中國科網市場長遠就一片光明咁話。



咁騰訊呢？van Dijk當然繼續唱好，話多得騰訊嘅本土經營模式，所以一啲都唔擔心喎，仲話2001年以3,200萬美元入股當時仍藉藉無名嘅騰訊，可能係Naspers歷來最成功嘅投資。咁梗係，Naspers持有31%騰訊股份，批股份依家已升值到1,260億美元！



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