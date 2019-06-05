古勝：國指萬點大關受考驗

港股自從上周失守27,000點關之後，頭也不回，周二下試26,700點水平支持，輪到藥股、內險股等洗白白，缸邊友心情如天氣一樣咁灰！由於市況承接力薄弱，呢轉恒指可能真係要落到26,000點邊先至會識得彈。老古寧願錯失博反彈機會，都唔會輕率入市，皆因畀你博得中，可能都係得兩三百點升幅，唔會發達，一旦博錯咗，繼續跌，就可能萬劫不復！



醫藥股捱沽，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)股價跌2至3%。事緣有消息指，內地財政部擬於6至7月抽檢77家醫藥企業會計訊息質量。除石藥同中生兩隻藍籌醫藥股外，康哲藥業(00867)、復星醫藥(02196)、東陽光藥(01558)、藥明生物(02269)、三生製藥(01530)跌幅介乎2至4%，顯見板塊跌勢頗為全面。



老實講，財政部呢啲動作，應該係恒常化才對，用來做沽售藉口，未免太牽強。咁亦反映到，如今股海大風大浪，人心虛怯，有咩風吹草動，投資者都係先沽為敬。照計呢啲無厘頭的跌勢，可以視為中長線分注收集的機會，畢竟優質藥企唔會怕政府來查數，無端端咁畀人沽一浸，只怪現時中資股氣氛真係太差，買貨意欲低迷。



港股呢期彈唔起，主因都係受外圍美股同A股跌勢拖累。美國話要對四大科技股FANG展開反壟斷調查，似乎呢個特朗普政府對於美股調整真係冇有怕！見到美國5月份ISM製造業指數創下兩年半新低，反映製造業擴張速度減慢，也許是貿易戰的影響浮現。再睇美國利率期貨顯示，市場預期聯儲局最快7月就會減息四分一厘，半年內3次減息合共至少四分三厘。咁搞法，到底美國經濟有幾糟糕，減息係好事定壞事，倒值得投資者深思。



至於A股，經濟轉差，A股反覆向下尋底，也是無可厚非。短線滬綜指若失守2,800點重要關口，真係冇眼睇。觀乎近日國企指數沽壓再現，似乎在預視A股尋底格局未變。無論喺內險股、內銀股、甚麼中資股板塊都好，老古始終認為，等國指跌破一萬點關，先至好再諗係咪撈貨。



盈富基金(02800)周二(4日)成交超過24.9億元，沽空額8.9億元，此前已連續七個交易日錄得單日沽空額超過十億元，相信係與唔少不能以沽期指做套戥的基金，以沽空盈富進行風險對沖有關。環顧眾多重磅板塊、地產、銀行、內銀、內險、內房、醫藥、手機設備、能源、汽車、科網股等，本身都各有利淡因素拖累，所以就連指數橫行、板塊輪流炒作的日子都不再了。後市指數要有較大幅度的反彈，只有寄望月底前貿易戰傳來佳音，帶動資金流逆轉，但呢個可能性唔大；咁另一個結果，係繼續維持彈散格，缸邊友得一千零一招，就係逢反彈加沽。



睇來睇去，都仲係隻領展房產基金(00823)夠堅挺，周二微升0.1%，收報95.95元，都算係跌市奇葩。畢竟業務專注於香港的商場及停車場，盈利受外圍波動影響不太直接，加上公司有回購股份計劃。有錢留喺魚缸，泊住喺呢隻奇葩股，亦未嘗唔係短暫的應對之策。但謹記，若然就連呢啲避險股都急跌，睇怕就係魚缸打十號波之時，到時除咗現金，咩都唔好揸！



東方產經專欄作者 古勝

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