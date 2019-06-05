歐股收市上漲　德國DAX升178點

歐股收市做好。英國富時100指數收報7,214點，升29點或0.41%；法國CAC指數收報5,268點，升26點或0.51%；德國DAX指數收報11,971點，升178點或1.51%。



投資者情緒趨向正面，主要由於美國總統特朗普於第二日訪英期間，向英國企業領袖及首相文翠珊承諾將有一個「非常重要的貿易協議」。



另邊廂，中國商務部周二表示，與美國的貿易衝突需要通過進一步的談判來解決，對股市亦帶來提振作用。



個股方面，英國證券商Hargreaves Lansdown全日下跌4.58%。該公司支持的投資基金Woodford Equity Income fund於周一宣布暫停交易，主要因為客戶贖回水平趨升。



法國遊戲公司Ubisoft股價挫逾3.2%，此前有外媒報道，該公司旗下遊戲《Rainbow Six Siege》將不會推出續集。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

