黃國英：小注出擊保持狀態

最近操作開始趨向文靜，雖然對港股睇法偏淡，但已有心理準備，這個階段的跌市，會以反覆陰乾的形態出現。市場氣氛頹，對壞消息一早有所預期，黃台之瓜何堪再摘，低成交價位向下跌，主要是承接力弱而已，暫時很難再有恐慌性拋售。



由於跌得慢，買put變成難中又唔好分。直接沽空的話，就怕遇上死貓彈，未必捱得過痛苦的挾倉。至於反方向操作趁低吸納，肯定要捱一輪精神折磨，所以一定不能夠買得太多。這種環境中操作相當難，各式套路都難以施展，最簡單是用相對較正常細的注碼，坐住一個核心組合。自己一向持倉偏高，所以要先經一番減持工夫，完成後基本上就小注持續短線搏擊便算，志在一路保持興趣及狀態。



投資是馬拉松作戰，不用急於一時。面前一段充滿不明朗因素，而且成交低，經常性有雜音出現。勝算不會高，便要有耐性去等待較好的出手機會，勉強恐怕會有反效果，輸錢無所謂，最怕是失去信心，下次有好機會也不敢出手。



保留一個核心持倉，是因為由守轉攻的難度，其實是遠比想像中高，試想今年1月開始的反擊戰，絕大部分人要很遲才察覺轉勢，肯去追入，結果未幾又到大市再次逆轉，到頭來收穫有限。其實今年有不少股份遠遠早過大市創新高，証明揀股的確是一條出路。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)

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