沈振盈：港股短期難有遐想

港股走勢疲弱，恒指早段高開逾100點，但始終高位壓力大，一度倒跌逾300點。雖然尾市跌幅收窄，但26,800點關口最終失守。



5月份大市急轉直下，短短四個星期，將年初首4個月的升幅交回三分之二，形勢確實不妙。最令人憂慮的，是此刻的經濟狀況及基本因素，較去年恒指處於27,000點水平之時，轉壞了很多。負面因素的發酵愈來愈嚴重，此等因素未有如市場在首季的預期出現改善的狀況。簡單地說，就是第一季之升浪，確實是炒錯方向。



中美貿易談判破裂，雙方刀來劍往，短期難望有和解的可能。事件要平息，一定要兩國經濟及金融市場出現崩潰式的衝擊，然後才可以有下台階，讓雙方有再埋枱討價還價的餘地。



今次的中美貿易戰，「貿易」只是冠冕堂皇的藉口。背後的動機，當然是箝制中國的經濟及科技發展。基於以上的假設，筆者相信在重大議題上，中國方面一定是「半步也不能讓」。故此，港股在短期內確實難有遐想。



技術走勢上，恒指已下破250天線超過三周，而且距離愈來愈遠，要返回其上，也不是短期可以做到。至此，大家應該明白，筆者一直認為不用心急買貨的建議，始終是正確的。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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