陳錦興：中鐵建估值低可吸納

近期中美貿易摩擦加劇，市場預計短期內或難明朗化，拖累大市持續波動。為了應對貿易戰帶來的挑戰，內地發改委近期重申將圍繞「六穩」加快落實新的政策措施，其中穩投資已體現在基礎設施建設落地速度提升，有利於基建股企穩，不妨趁低做中線部署。



去年7月的中央政治局會議提出，要做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，目前正推動各項應對工作，不斷充實政策儲備。在穩投資方面，重點是加快中央預算內投資安排使用，目前今年5,776億元人民幣(下同)中央預算內投資已下達89%，將带動數萬億元社會投資。



實際上，從去年下半年以來，內地政府已加快基建投資的審批和落地速度，目前初見成效。今年1季度全國固定資產投資增長率較去年全年提高0.4個百分點；基礎設施投資增長率較去年全年提高0.6個百分點。



中國鐵建(01186)作為基建龍頭，將受惠於基建項目的落地，一季度收入同比上升19.3%至1,571億元，股東淨利同比增13.6%至39億元，新簽合約額達2,974億元，同比上升6.3%，表現穩健。現時在貿易戰升級的預期下，需要依靠促進消費和基建投資來補足。該股現價市盈率約6倍，目前估值過低，建議9.20港元吸納，作中線部署，目標價11港元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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