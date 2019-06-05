【名家筆陣】許照中：中概股退市益咗香港

中美貿易戰愈演愈烈之下，有兩宗與股市有關的消息或惹來不少人的關注。其中之一，是中芯國際(00981)突然在上月24日發出公告，宣布將申請自願將其美國預託證券股份（ADS）從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美國預託證券股份和相關普通股的註冊。其二是市場忽然傳聞，年前由於港股市場仍未接納同股不同權股份上市，因而轉往美國上市的阿里巴巴，計劃在本月內向港交所提出申請，來港作第二市場掛牌。



上述這兩宗消息表面看來與中美貿戰扯不上甚麼直接關係，中芯方面也表示，退市的決定是由於其在紐交所的ADS交易量相對有限，維護上市帶來較重的行政負擔和較高的成本所致。至於阿里巴巴，如果依據傳聞，只是計劃來港作第二上市掛牌，一圓年前未能在港上市的夢，並非實際由美國市場退市。但是由於時間上的脗合，加上華為當前受到美方窮追猛打，少不免令人產生狐疑，這上述兩者是否有其他的考量？甚至有認為兩者此時此刻作出上述決定，或屬未雨綢繆，做法合理。



中美貿易戰經過多輪談判未有結果，美方不惜以國家安全作為藉口全面打擊華為，顯然為增談判籌碼，此舉令部分聽從指令的美企不惜中斷與華為合作或停止向華為供貨，圖置華為於絕境，這個詭計無疑不會得逞之外，美方不惜以國家力量，全面打擊一家5G科技已走在其前端，又是商業競爭對手的民營企業，其手段看在全球各國與美國企業有業務往來的商界人士眼中，必會存有戒心。



中芯在2018年曾一度被美國政府發布「禁令」，雖然其處境沒有同是中國科技企業的中興通訊(00763)那麼惡劣，但經此一事相信也不會完全沒有戒心。中興幾經掙扎，最終除了被罰去巨額金錢之外，還要讓美方有關人員如登堂入室，派人進入公司監控其運作，才保得住美國市場。中興在美國並無上市，但中芯的ADS則在紐交所有進行買賣，在前車可鑑的情況之下，能不早作兩手準備？至於阿里巴巴，管理層居安思危，相信也不會視而不見，不早作綢繆。



除港股市場以外，美股市場包括紐約交易所與納斯達克交易所向來是中國企業選擇前往上市的平台，歷年以來在兩所掛牌的中國企業數目不少。最近幾年更有不少所謂新經濟中概股跑到美國上市，據報道就是今年4月份一個月內，便已經有8家，好不熱鬧。



在美國上市集資固然不太困難，但是由於美國的市場監管制度的不同，加上他們是實施「集體訴訟」法律機制，因此除了監管成本負擔十分吃重之外，還要隨時冒上被專業律師透過「集體訴訟」機制代理投資者興訟的風險，吃盡苦頭，多年前中國人壽(02628)面對的境況，便是其中的一個活生生的例子。這次再加上特朗普政府的肆意以國家安全為由打壓中國民營企業，勢必會給在美國上市的中國企業帶來另外一重的風險，隨時有機會成為被政治打壓的一群。



特朗普有違商業原理的作風一日不改，在美國上市的中國企業面對的政治風險將日漸增加。如此一來，勢必掀動更多在美上市中國企業考慮轉移到其他市場掛牌，結果或給一直是內地企業主要上市平台選擇的港股市場帶來新的商機。



六福金融主席兼行政總裁 許照中（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構）

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