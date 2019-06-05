袁沛儀：觀望議息　歐元續弱

歐洲央行周四公布議息結果，料今次維持利率不變。不過德國及法國近季製造業PMI明顯下滑，料通脹前景面臨下行壓力，支持年內邁向更寬鬆貨幣政策，歐元缺乏上升動力，料反覆再試1.11。



至於英國，近日沒有重要經濟數據公布，加上脫歐進程在下任相位未明下難有定案。然而英鎊技術上處於超賣一段時間，料短線喘定，隨後見技術反彈上試1.2750。



澳洲今日將會公布經濟增長數據，由於樓價增長放緩、工資增長仍在低位持平而消費動力弱，因此料結果略遜於前值，料澳元反覆下望0.6960。紐元亦然，不過市場已消化減息預期，料下行速度慢，反覆下試0.6570。



歐、美股市近日普遍回軟，資金重返避險市場，各地10年債息回落，料避險貨幣將同樣受捧；美元兌日圓下試107.80、美元兌瑞郎重返0.99。



美元兌加元近年已擺脫油價影響，後者雖急挫，但無礙加元轉強至1.3420附近。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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