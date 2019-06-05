盧曉暘：美降息預期驟升利好澳元

周一(三日)晚上，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，美國聯儲局可能需要很快降息以提振通脹水平，並抵抗不斷升溫的貿易爭端對美國經濟帶來的下行壓力。布拉德是聯邦公開市場委員會今年票委中偏鴿派成員。自今年1月暫停本輪加息周期以來，他是美聯儲首位公開表達存在降息必要觀點的官員。



近期，中美貿易糾紛升級，美國總統特朗普出人意料地宣布擬對墨西哥進口商品徵收新的關稅，也增加了市場對未來環球經濟環境的不確定性。如果留意美國十年期債券利率，近期已跌至2.06%水平，是自2018年以來的最低水準。



CME美聯儲觀察顯示，市場現時預計美國將會於9月18日降息最少25點子的機會已接近90%，反映市場已逐步從此前利率正常的轉至降息的預期不斷升溫。美元指數也從98.40形成了雙頂之後持續回落，昨日已跌至近97的關口。如果未來兩天跌破97關口支持，近期雙頂形態確定，量度下跌目標可看95.80。



當中反彈最為厲害的當數澳元、紐元及金價。金價最高升至1,323美元水平，除了美元轉弱外，也與近期中美股市持續受壓，避險情緒進一步推升金價有關。不過周一晚見美股有初步回穩迹象，暫時傾向不要追入黃金，先等金價回落之後再判斷後面策略。



澳元方面，昨天澳洲央行公布降息25基點，與市場預期一致。在隨後的政策聲明裏提到，降息將有助進一步利用閑置產能，而且澳洲央行擔心全球貿易糾紛紛為下半年澳洲經濟面臨下行的風險增加，暗示澳洲央行將會繼續以相對寬鬆的貨幣政策立場應對經濟下滑的可能性。但這個利空的消息只令澳元出現短暫下跌，隨後很快回升至0.6980之上，配合近日美元轉弱局面，本周澳元有機會上衝至0.705水平。



外匯分析師 盧曉暘

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