鄺民彬：港股仍續反覆尋底

貿易戰憂慮持續，港股高開低走，恒指跌132點至26,761點。國指跌89點至10,341點。大市成交額為783億元。早前A股千億市值藥企康美藥業(600518.SH)爆出財務造假，中國財政部計劃，於6至7月抽檢77間醫藥企業會計訊息質量，內地醫藥股向下，石藥(01093)挫3.8%，為表現最差藍籌。據報騰訊(00700)擬放棄競購韓國遊戲開發商，跌1.9%。



中國鐵路總公司近期實施多項貨運降價降費措施，以支持實體經濟發展及促進鐵路貨運量增長。繼4月鐵路貨運降價降費後，中鐵總再宣布自5月31日起降低專用線代運營代維護等服務收費。事實上，國務院早計劃2020年鐵路貨運量較2017年提升三成，而今明兩年是鐵路項目的通車高峰，預期將會帶動鐵路設備需求。內地今年首4個月鐵路運輸業投資增長12.3%，增速亦較首季加快1.3個百分點。基於內地經濟下行壓力日增，預期政府將會繼續加大固定資產投資，鐵路股及相關設備股值得留意。



領展(00823)日前公布全年業績，可分派收入按年增長5.4%至57.2億元，香港零售物業續租穩定，內地零售物業及寫字樓表現強勁。業績符合市場預期，周二股價靠穩。事實上，減息預期升溫，業務穩健及穩定派息的房託股有一定的吸引力。鑑於經濟前景不明朗，領展及置富(00778)此類針對民生消費的房託股抗跌力較強，勝於寫字樓及非必需消費為主的同業。



展望後市，中美貿易戰僵局持續，美國發聲明反駁中方發表的題為《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，行動上則未見明顯升級，市場將繼續關注局勢發展。另一市場焦點為美國5月非農就業數據，連同本周公布的褐皮書，料會對經濟前景及利率走勢帶來啟示。而另一主要央行歐洲央行將舉行議息會議，其息口取態備受市場注視。港股短期料持續反覆向下尋底。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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