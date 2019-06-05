美股收市：道指漲512點　創1月來最勁升幅

投資者憧憬聯儲局減息，加上貿易緊張局勢稍為緩和，刺激美國股市周二急漲。道指收報25,332點，升512點或2.06%，創今年1月4日以來最大漲幅；標指收報2,803點，升58點或2.14%；納指收報7,527點，升194點或2.65%。



大型科技股回升，蘋果公司全日上漲3.66%；Facebook收升2.04%；亞馬遜則上揚2.18%。電動車生產商Tesla上漲8.17%，收報193.6美元。



聯儲局主席鮑威爾周二表示，當局正密切監視影響美國經濟前景的因素，會採取適當行動以維持經濟增長，並確保就業市場強勁及通脹接近目標水平。



聯儲局副主席克拉里達同日亦表示，如果美國經濟增長低於預期或潛在通脹低於預期，聯儲局將採取適當的貨幣政策應對。



政策分析機構Evenflow Macro創辦人Marc Sumerlin預期聯儲局7月份減息，較原本預期的9月份提早。券商Canaccord Genuity策略員Tony Dwyer更稱，若通脹指標「崩潰」，將迫使當局最快本月減息。



不過，瑞銀認為，美國數據需要出現實質性疲弱，聯儲局才會「適當地」減息，直言在今年9月之前減息是「極其不可能的」，但估計如果經濟數據表現反覆波動，12月可能會減息一次。



另一方面，投資者情緒趨向正面，主要由於美國總統特朗普於第二日訪英期間，向英國企業領袖及首相文翠珊承諾將有一個「非常重要的貿易協議」。中國商務部周二亦表示，與美國的貿易衝突需要通過進一步的談判來解決。

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