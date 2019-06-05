世界銀行下調今年全球經濟增長預測

世界銀行發表全球經濟展望報告，將今年全球經濟增長預測下調0.3個百分點，至2.6%；明年預測則略為回升至2.7%。



在地區經濟展望方面，世界銀行估計，東亞及太平洋地區今明兩年經濟增長將降至5.9%，這是1998年亞洲金融風暴以來，首度經濟增長率降至6%以下。受到全球貿易放緩、大宗商品價格穩定等因素，預估中國今年經濟增長將從去年的6.6%降至6.2%。



由於出口與投資下滑，預計已開發經濟體今年經濟增長率將放緩，尤其是歐元區。報告預估美國今年經濟增長率將放緩至2.5%，明年將進一步放慢至1.7%。



歐元區在2020到2021年經濟增長率將在1.4%左右徘徊，雖有貨幣政策持續支持，但貿易與內需疲軟拖累經濟增長。



新興與開發中經濟體今年經濟增長將下滑到4%，這是4年來最低，但明年可望回升到4.6%。但報告也指出，經濟增長情勢依然乏力，受到投資疲軟影響，存在貿易障礙等下滑風險。



報告指出，一些經濟體正在應對金融壓力和政局不確定性的影響。今年全球貿易增長預測是10年前金融危機以來最弱，這些壓力之後有望逐漸減弱，全球貿易增長預計將會有所恢復。

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