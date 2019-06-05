華領醫藥：糖尿病藥兩項III期試驗仍按進度進行

華領醫藥(02552)公布，由於公司在中國的兩項III期登記試驗仍按進度進行，超過600名患者已完成24周指標(兩項試驗合計)，公司為進行額外試驗及研究目的以支持其即將於中國進行dorzagliatin商業化，以及擴大其未來標籤的準備工作正持續積極進行。公司由現時起直至2020年將展開該等研究的準備及啟動工作。



公司預期，於2019年下半年對磺脲類(格列奈類)藥物及全球暢銷藥物DPP-4抑制劑(西格列汀)啟動直接比較試驗(HMM0303)。此項試驗具有潛力擴大及加快公司對dorzagliatin進行的商業化計劃。上海市科學技術委員會已提供一筆政府補助金以支持此項重要試驗。基於相同理由，公司亦就啟動其dorzagliatin與α－葡萄糖苷酶抑制劑(據弗若斯特沙利文統計，其為中國領先的口服抗糖尿病藥物)之間的直接比較試驗(HMM0304)展開準備工作。



於未來12個月，公司估計將就其於中國的III期試驗公布24周頂線數據，以及其在美國進行的兩項I期聯合藥物相互作用試驗結果。截至2019年5月31日，公司已招募630名患者參與其於中國進行的二甲雙胍聯合用藥III期試驗(HMM0302)。



Dorzagliatin是一種全球首創葡萄糖激酶啟動劑(或GKA)，旨在通過恢復2型糖尿病患者的葡萄糖穩態平衡來控制糖尿病的漸進性退行性特性。通過解決葡萄糖激酶(或GK)的葡萄糖感應功能缺陷，dorzagliatin有望修復T2D患者受損的葡萄糖穩態平衡，成為治療2型糖尿病的一線標準療法，或可以作為基礎療法與當前批准的抗糖尿病藥物聯合使用。



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