【產經專題】貿戰恐惹衰退　美國7月就會減息救經濟？

貿易戰蔓延威脅全球經濟，聯儲局主席鮑威爾周二(6月4日)暗示，對於有需要時減息持開放態度，擺明「放鴿」。利率期貨顯示，市場押注美國今年最少減息兩次，7月份議息會議後採取行動的機會率一度超過六成，當中又以減息0.25厘的機會率較大，超過51%。摩根大通更將美國經濟下半年出現衰退的機會率，由一個月前的25%調高至40%。



鮑威爾演說時提及貿易談判等議題時表示，不清楚這些議題會如何或何時解決，當局正密切監視這些議題的發展對美國經濟前景的影響，會採取適當行動以維持經濟增長，並確保就業市場強勁及通脹接近目標水平。



聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周一(6月3日)發表演說時直言，可能很快需要減息。他表示，減息有助推動通脹與通脹預期重返目標，以及為經濟放緩幅度可能大過預期提供一些保障，但未有提出減息時間表。



布拉德「放風」減息下，兩年期美債孳息周一曾跌至1.8096厘，創2017年12月來新低。



政策分析機構Evenflow Macro創辦人Marc Sumerlin預期聯儲局7月份減息，較原本預期的9月份提早。券商Canaccord Genuity策略員Tony Dwyer更稱，若通脹指標「崩潰」，將迫使當局最快本月減息。



星展銀行(香港)經濟師謝家曦稱，受貿戰等風險升溫影響，該行周二調整今年美國息口預測，由原來預期按兵不動變為減息兩次，分別於9月及12月各減息四分之一厘。他直言，縱使美國經濟未見明顯轉差，惟料貿戰將加劇經濟下行風險，因而作出調整動作。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，在中美貿易戰及其他外圍不確因素困擾下，第二季美國經濟表現或會較差，相信年內減息一次應該「無走雞」。他又指，若中美貿易局勢遲遲未見緩和，相信會影響美國的投資及消費信心，屆時會進一步拖累經濟表現，美國明年將繼續減息。



現時預期聯儲局今年會減息的大行包括摩根大通、巴克萊及NatWest Markets。巴克萊首席美國經濟師Michael Gapen稱，當局今年內可能合共減息0.75厘，包括9月份率先大手減息半厘。



殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒更聲言，若經濟轉差，聯儲局可能於未來18個月將息口降至零。他又透露，當美國總統特朗普5月5日在Twitter警告對中國進口商品加徵關稅，他便撤出股市並大手買入美債。



不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，今年美國不會減息，但明年會減息一次。她表示，受中美貿易戰及減稅刺激效果減退拖累，近月美國經濟表現未如預期，無疑增加聯儲局減息壓力，但美國經濟增長及通脹率的長期走勢仍需時確認，且美股至今跌幅不算顯著，聯儲局未來會否加快減息步伐仍有待觀察。



澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆指，美國勞動市場蓬勃，失業率處歷史低位，且貿戰負面影響未完全傳導至美國經濟，認為明顯衰退迹象出現前，美國要減息是言之尚早。



值得留意是，不少聯儲局官員對減息保持警惕。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯周二接受外電訪問時稱，經濟基本因素維持穩固，消費活動強健，對於政策現狀頗滿意，雖然確存在不明朗因素。



三藩市聯儲銀行行長戴利周一接受外電訪問時重申，美國的經濟狀態良好，故認為保持耐性仍是正確做法。紐約聯儲銀行行長威廉斯早前亦稱，看不到加息或減息的強烈理據。



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