麗珠醫藥入股內地生物醫藥科技企業

麗珠醫藥(01513)公布，附屬公司透過協議安排控制的卡迪生物，與劉淩峰、寧波梅山保稅港區羿合資產管理合夥企業、寧波梅山保稅港區璟一投資合夥企業、羿尊生物科技簽訂關於羿尊生物醫藥(上海)的增資協議。



據協議，卡迪生物將出資3,000萬元人民幣(下同)，認購羿尊醫藥新增註冊資本約311.11萬元，佔增資完成後羿尊醫藥註冊資本的10%。同時，卡迪生物將與羿尊醫藥就有關項目開展合作。



羿尊醫藥主營生物醫藥科技、醫療科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，生物製品的研發，企業管理諮詢，實驗設備及耗材、非臨床診斷用生物試劑的銷售，醫療器械經營，電腦軟件開發、銷售，自有設備租賃，從事貨物與技術的進出口業務。



公司本次對外投資，是為了發揮各方在細胞治療業務領域研發、生產及商業化的優勢，符合公司生物藥領域中、長期研發管線的戰略布局。



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