興業太陽能獲國企水發集團入主　續停牌

興業太陽能(00750)、興業新材料(08073)聯合公布，興業太陽能有條件向水發集團(香港)控股發行逾16.87億股認購股份，認購價每股0.92港元，較股份最後交易日收市價0.99元折讓約7.07%，代價總額約15.52億元。



假設無其他變動，新發行股份佔擴大已發行股本約66.92%；及若可換股債券之轉換權獲悉數行使，新發行股份佔擴大已發行股本約65.86%。



另外，為進一步發行股份，興業太陽能董事會建議增加法定股本，由1,200萬美元增至2,600萬美元，分為26億股。



預期認購事項所得款項淨額約15.29億元，擬用作重組興業太陽能集團之現有債務；進行整體重組之相關費用及開支；及提供一般營運資金及正常資金水平。



根據收購守則規則26.1，水發集團(香港)須就認購人及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有已發行興業太陽能股份及興業太陽能其他證券，向興業太陽能股東提出強制性全面要約，惟獲清洗豁免除外。水發集團(香港)將向執行人員申請興業太陽能清洗豁免。



水發集團於中國主要從事營運水務項目及環境管理、現代農業、文化旅遊及可再生能源業務板塊，且為國有企業，其最終控股股東為中國山東省國有資產監督管理委員會。



興業太陽能股份繼續停牌。



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