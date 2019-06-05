【市前重點睇】美股全線飆逾2%　油價反彈

●美匯指數一度稍回至96.99，最新企97.1；圓匯報108.21；歐元兌美元報1.125；英鎊報1.270。港匯處7.8409。離岸人民幣(CNH)在6.92水平。金價升至1,329美元後回順，最新報1,325美元；布油曾彈上62美元樓上，紐油在53美元水平上落。道指期貨微升39點。



●世界銀行將今年全球經濟增長預測下調0.3個百分點，至2.6%；明年預測則略為回升至2.7%。https://bit.ly/2WeXLKa



●港股ADR指數收報26,997點，升236點。https://bit.ly/2ImNjeM



●道指收報25,332點，升512點或2.06%，創今年1月4日以來最大漲幅；標指收報2,803點，升58點或2.14%；納指收報7,527點，升194點或2.65%。https://bit.ly/2HWqZK4



●聯儲局主席鮑威爾表示，當局正密切監視影響美國經濟前景的因素，會採取適當行動以維持經濟增長，並確保就業市場強勁及通脹接近目標水平。https://bit.ly/2WKgyBy



●聯儲局副主席克拉里達表示，如果美國經濟增長低於預期或潛在通脹低於預期，聯儲局將採取適當的貨幣政策應對。



●墨西哥外交部長預計，有80%的可能性與美國達成避免關稅的解決方案。

-特朗普稱，在與墨西哥談判之際，可能會加徵5%關稅。

-墨西哥農業協會：美國若落實關稅威脅，墨西哥可能會推出報復性關稅，重點打擊支持特朗普的州份所出口的農產品。



●加拿大總理杜魯多：該國將在批准新北美自貿協議上與美國同步，特朗對墨西哥徵收關稅的威脅不會干擾加國批准協議。



●歐元區5月通膨放緩程度超出預期，進一步加劇歐洲央行的壓力，央行正評估經濟放緩加劇，以及推出刺激措施的必要性。



●中國發改委表示將認真研究加強稀土出口管控的建議，相關司局官員會見了稀土行業專家，專家建議政府建立稀土出口全流程追溯和審查機制。



●澳洲央行行長：進一步減息的預期「並非不合理」，在周二下調利率後，可能還會再次減息。



●紐約期油收報每桶53.48美元，升23美仙或0.43%；布蘭特期油收報每桶61.97美元，升69美仙或1.13%。據報，產油國擬延長減產協議。



●紐約期金收報每安士1,328.7美元，升80美仙或0.1%，創2月25日以來收市新高，並連升5日，為自1月31日以來最長升勢。



●英國富時100指數收報7,214點，升29點或0.41%；法國CAC指數收報5,268點，升26點或0.51%；德國DAX指數收報11,971點，升178點或1.51%。https://bit.ly/2IjOZpy



●美國10年期國債孳息率彈升5.86點子，報2.1296厘。



●消息透露，中國正考慮制訂新規以提高電動汽車行業門檻，培育數量更少但更有競爭力的企業，尤其計劃整頓將生產活動外判出去的電動汽車初創企業。



●外電報道，富士康已將逾150個就業崗位由美國轉至墨西哥。



●南韓4月經常帳赤字6.6億美元，為2012年4月份以來首次錄得赤字。



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