【股民熱話】美國半年內將減息三次？對你有何影響？

被視為美國聯儲局鴿派代表人物的美國聖路斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周一(3日)表示，聯儲局很快有減息理據，以刺激通脹，以及應對貿易戰對經濟所造成的下行風險。有關言論令市場對減息預期升溫。



執筆時，美國利率期貨更顯示，7月31日聯儲局會議減息0.25厘或以上的可能性達62.5%，而10月30日及2020年1月29日會議決定減息0.25厘或以上的可能性分別達到93.5%及98.2%。可見，市場正預期，未來半年美國可能會至少減息三次合共0.75厘。



聯儲局將於6月18日至19日進行議息會議，此前該局官員提到減息可能性增加，似乎是要為主席鮑威爾改口風鋪路。到底美國一旦減息，對投資者有何影響？



若然閣下係業主，仍有物業按揭貸款喺身，咁美國減息，意味未來供樓的利息有望跟隨下跌，而做生意的個人抑或企業，貸款融資的利息成本亦有望下跌。之不過，若然閣下有做定期存款，由於銀行的利率可能會下調，存款戶的利息收入可能亦會跟隨下跌。



至於說，利率跌，樓價會否升？今次可能不一定，皆因貿易戰下，經濟景氣差，物業投資意欲受打擊。雖然港樓仍然供不應求，但在如今樓價已處歷史高位水平之下，相信單是利率下跌的因素，不足以在經濟轉差的大前提下，支持樓價繼續向上升。不過，利率低企，能為樓價帶來支持，調整幅度不致太大，這個可能性反而較大。



美息睇跌，近期美元及美債息回落，大概亦正在反映市場預期。咁到底在減息之下，股票投資又有何利弊？



首先，若然美息趨跌，甚而再行量寬放水，那高息股、房託基金等避險之選，將繼續成為資金所向，不要試圖估頂，只能順勢而為。



其次是，債高的個股有望受惠利息成本下降，如航空股、內房股及紙業股等。



至於地產股，利率低企，理論上終歸有利鼓勵置業，發展商的利息成本亦有望降低，樓價有調整但幅度有限，整體上對地產股影響還是偏向正面。



咁美國減息，股市會唔會升？誠如上述所言，呢次在貿易戰嚴重打擊宏觀經濟景氣，國際形勢亦大有不同，減息對股市影響實難說得準。即使減息初期能刺激美股，惟若參考2007年聯儲局減息半厘後，美股隨即在月內見頂，一年後出現金融海嘯，難免令人感到不安。



雖則說投資路上沒有一本通書可看到老，往績只能當作參考，眼前是福是禍，各位自求多福了！



東方產經專欄作者帥哥

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