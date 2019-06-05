亞洲股市：日股飆300點　軟銀升2%

美股三大指數全線收漲2%；亞洲主要股市跟升，日本日經225數早段抽升300點或1.47%。



板塊方面，資訊技術股漲2.4%，原材料股升近2%，金融及地產股齊升逾1%。個股中，三井造船、光洋精工及住友大阪水泥均揚升逾3%，日產汽車升0.7%。



軟銀升2%。公司出售阿里巴巴7,300萬股提計獲利111億美元。



連鎖鞋店ABC-Mart跌0.1%。公司5月同店銷售按年升3.9%。



南韓4月經常項目餘額首次錄得6.65億美元赤字；首爾綜合指數升13點或0.6%，報2,079點。水山重工業及Medipartner生物科技皆漲逾4%。



三星升逾1%。公司高層管理人員因涉三星生物財務造假醜聞被捕。



澳洲聯儲近3年來首次降息，聯儲主席稱未來利率或進一步下調；悉尼普通股指數升49點或0.77%，報6,466點。板塊方面，資訊技術股升2.7%，能源股升1.5%，金融股升0.8%。個股中，航拍網站飆8%，Beach Energy漲4.5%。



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