【第3季開幕】下一站時尚打卡地標 ─ V Walk！

市區全新大型商場受年輕人追捧。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍南昌站商場V Walk所有舖位已接近全數租出，將於第三季開業，首年將斥資近2,000萬元作推廣，料首年營業額超過12億元。



●逾150舖 星級商戶雲集

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，V Walk位於西南九龍區核心地段，作為區內首座大規模旗艦商場，有見區內缺乏別致舒適的購物空間，而潮流服飾品牌的供應亦不足，故與不同國際時尚品牌洽談，誠邀進駐V Walk。該商場為區內注入時尚元素，帶來煥然一新的感覺，盡顯時尚魅力。



她指出，V Walk雲集多個國際星級特色商戶，提供逾150間商舖，舖位已接近全數租出，商戶以潮流服飾品牌及食肆為主，佔整體近七成，多元化的租戶組合，相信對年輕客群更為吸引。商場目前餐飲舖位每方呎租金約50至120元，零售舖位呎租約150至300元。



●人均消費額料高達三千

孫雅茵預料，商場開幕後首年可為集團帶來近1.6億元租金收益，整體營業額可超過12億元，單日人流可錄得超過10萬人次，預期人均消費將高達800至3,000元。



近年市場對高質素時裝及運動產品有一定需求，她續稱，商場貫徹以客為先的理念，特意引進近30個時尚服飾、潮流鞋履及眼鏡配件等商戶進駐，預期首年每方呎營業額800至1,000元。V Walk將成為西南九龍最備受期待的時裝潮流集中地，強化區內服裝配飾商戶組合，進一步擴大區內的最強時尚服飾版圖。



●打造區內年輕時尚指標

繼早前公布的時尚服飾及餐飲美食商店組合外，V Walk近日亦宣布多間人氣輕食店將強勢加盟，當中包括台式飲品店不二の茶、手作抹茶專賣店CHA:FE、日式飯團華御結以及台灣超人氣餐廳度小月，為區內居民提供更多元化餐飲體驗。



此外，為打造區內最大型年輕時尚新指標，V Walk商戶包括型格時尚Bauhaus、名牌商品專門店Brand Off、甜美可愛bread n butter、經典丹寧Levi's、高端眼鏡品牌Ray-Ban、優雅少女Salad、青春活力SKECHERS、簡約時裝SPORT b.、人氣鞋履Timberland及休閒舒適眼鏡品牌眼鏡88等，提供不同類型的服飾配件，為顧客全方位打造煥然一新的造型。



當中SPORT b.、initial、BRAND OFF、Timberland、Ray-Ban及bread n butter等更首次於西南九龍落戶，為顧客帶來前所未有的非凡購物體驗，勢必受年輕潮人熱捧。



與此同時，V Walk未來將有各式各樣的星級品牌進駐，網羅人氣雪糕店Ha:agen-Dazs、深受年輕人熱捧的排隊店一芳台灣水果茶及戀暖の初茶、風靡全港的新加坡鹹蛋魚皮星嚼、招牌香港特色美食曲奇四重奏等。另外，更有逾五成商戶首次進駐西南九龍，包括Tom N Toms Coffee、大棧、尚品、CATALO、Maxcare、New Vision及Bugis@叻沙‧海南雞飯等 。



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商戶紛進駐 締造無限機遇

V Walk作為西南九龍最大規模的全新旗艦商場，備受市場關注，各商戶紛紛看好落戶商場的前景，進駐商場既能為雙方製造無限商機，亦為目標客群提供無可媲美的購物體驗。加上商場坐落新興的打卡熱點西南九龍，勢必吸引不少型格年輕一族前來「朝聖」。



●SKECHERS(斯凱奇)：V Walk是區內唯一大型商場

斯凱奇(SKECHERS)總裁梁成永稱，V Walk是區內唯一一個大型商場，加上交通便利，故選擇落戶在此。



●Levi's：商場定位與品牌配合

Levi's高級市務經理區雅君指，V Walk定位配合Levi's形象，既創新又經典，加上由知名室內設計公司Wonderwall負責，所以選擇在V Walk開設分店。



●Timberland：商場設備配套齊全

威富集團地區經理霍詠璋表示，Timberland客戶追求質素及功能性，而V Walk位處南昌站物業上蓋，設備配套齊全，相信可吸引區內外顧客前來選購。



●曲奇四重奏：V Walk地利位置優越

曲奇四重奏執行董事謝寧表示，公司主打曲奇等食品，對象由兩歲至一百歲均合適；加上V Walk位處市中心地方、人流眾多，故V Walk是一個高潛質的好地方。