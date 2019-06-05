【即市分析】高追領展　博唔博得過？

東方產經專欄作者桃桃：領展房產基金(00823)日前公布截至3月底止全年業績，可分派收入總額按年升5.38%至57.23億元，期內每基金單位分派增加8.6%至2.7117元，消息刺激基金價格連續兩日逆市向上，昨日(4日)收報95.95元。



績後多間大行發表報告唱好，摩根大通認為集團旗下香港零售物業組合續租穩定，在內地零售物業及寫字樓表現亦強勁，維持對其「增持」評級及目標價108.6元。



花旗及摩根士丹利則認為領展全年業績符預期，本財年將回購6,000萬個基金單位，故分別予其「買入」及「與大市同步」投資評級，目標價為90元及93元。滙豐研究及大和亦分別升其目標價至99.5元及100.8元，評級為「持有」及「跑贏大市」。



領展盈利表現及派息符合市場預期，且有回購消息支持，惟現價已升抵多間大行給予的目標價，上升動力或有限，短線宜觀望能否在佳績支持下，進一步突破100元呢個重要心理關口，屆時再考慮小注追勢。

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