中國5月財新服務業PMI跌至52.7　創3個月新低

中國5月財新服務業採購經理指數(PMI)錄得52.7，低於預期的54，較4月的54.5回落1.8個百分點，亦為近3個月以來最低水平。



之前公布的5月財新中國製造業PMI持平於50.2，兩大行業一平一落，導致中國5月財新綜合PMI錄得51.5，較4月的52.7低1.2個百分點。



最新數據顯示，企業對未來1年的整體信心下降，創調查以來的歷史新低，主要原因在製造業。月內製造業企業對前景的信心度降至2012年4月的有調查以來的最低位。服務業企業的樂觀度亦降至2018年7月以來最低。



財新中國服務業和綜合PMI走勢與中國國家統計局官方PMI並不完全一致。5月份官方服務業商務活動指數為53.5，上升0.2個百分點；綜合PMI錄53.3，較4月回落0.1個百分點。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，5月中國經濟增長呈放緩，就業和企業信心問題尤其值得政策關注。



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