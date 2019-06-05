【即市分析】政策吹逆風　醫藥股該如何部署？

東方產經專欄作者帥哥：近期中美貿易戰升溫，大市由高位反覆回落，主打民生需求、受經濟周期影響不大的醫藥股一度成為資金避風港。不過，就算避得過外圍風浪，似乎都避唔過國策逆風，有指內地將抽檢多間藥企會計訊息質量，消息拖累板塊昨日(4日)全線受壓，藍籌石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)沽壓甚大。(醫藥器械股價表現：https://bit.ly/2xsCGVn )



內媒報道指，財政部計劃於6月至7月開展醫藥行業會計信息質量檢查工作。按照「雙隨機」、「一公開」的要求，官方將共同隨機抽取77家醫藥企業檢查名單。名單包括復星醫藥(02196)、上海醫藥(02607)及即將掛牌的江蘇豪森，而多間內地上市公司亦在列。



雖然現時仍未知抽查結果如何，但需知道內地民企管理管治一向為人詬病，一旦抽查結果差強人意，隨時打擊市場對整個板塊的信心。



事實上，內地採取相關措施事出必有因，早前A股千億市值藥企康美藥業(600518.SH)陷財務造假，年報出現重大「會計錯誤」，帳戶資金多計300億人民幣。



睇番走勢，石藥自4月初由16.5元高位反覆向下，現價已跌穿多條平均線，後市若未能守穩12元水平，則有機會下試10元邊的52周低位支持。至於中生製藥走勢相對硬淨，惟反彈持續受制於250日線約8.2元。



康哲藥業(00867)及復藥股價連跌第5日，中國中藥(00570)、三生製藥(01530)及上藥等藥股亦持續疲弱，在行業受利淡消息困擾下，股價短線料難見起色，暫時應先避其鋒，不宜多手博反彈。

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