【瑞通推介】港股二萬七關爭持　跟蹤恒指輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局主席鮑威爾稱，會採取適當行動以維持經濟增長。投資者憧憬聯儲局減息，加上美國與貿易夥伴的緊張關係緩和，刺激道指隔晚大升512點或2.06%，收報25,332點。



恒指昨再創逾4個月新低，低見26,671點，收報26,761點，跌132點或0.49%，連跌5個交易日。周三(5日)跟隨外圍回升超過300點，收復27,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,800萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元。好倉連續5個交易日錄資金淨流入過夜，反映投資者看好技術性反彈將至。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。



有券商唱好騰訊，指騰訊手遊「和平精英」日均吸金首次超越「王者榮耀」，料其可抵銷其他遊戲之疲弱。昨日結束3連升的騰訊，今早跟隨外圍科技股急彈，升逾2%，收復10天線並重返335元附近，升穿昨日高位後技術走勢改善。昨有逾2,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近1,700萬元淨流出。



早前消息傳滙豐控股擬裁員約500人，藉以削減成本。其股價近期跟隨大市向下，至昨日走勢回穩，結束4連跌；今早股價續升，升約1%重返64.5元水平，上試10天線約64.7元阻力，近期低位63.15元料有較強支持。昨日分別有54萬元及115萬元淨流出其好倉和淡倉。



有券商料國家管道公司細節或在未來2至3個月公布，而中海油有望成為管道改革的贏家，可將其離岸生產的天然氣連接並出售予在岸市場，有望增加其在中國本地天然氣市場的市場份額。另外，國際油價隔晚回穩，今日除淨的中海油早段於12.6元水平徘徊，升幅約2%。昨有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄17萬元淨流入。



市場消息指，停擺近一年的保險中介牌照審批或重新開閘，內險股昨普遍受壓。中國人壽昨跌2.2%，盤中曾低見17.62元的逾4個月低位，連跌4日累計跌幅約2.7%，14日RSI跌至22的超賣水平。股份今早反彈逾1%，升穿18元。昨日分別有2萬元和19萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購(18664)行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿16.4倍。

恒指貼價、中短期沽(19365)行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿11.1倍。

國壽貼價、中短期購(14251)行使價18.9元，2019年11月到期，實際槓桿7.3倍。

騰訊輕微價外、中短期購(19481)行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿8.8倍。

騰訊輕微價外、中短期沽(1917)行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.8倍。

滙豐輕微價外、中短期購(18273)行使價70.88元，2019年10月到期，實際槓桿14.9倍。

滙豐輕微價外、中短期沽(28318)行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿11.1倍。

海油貼價、中短期購(26866)行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿8倍。

海油貼價、中短期沽(17016)行使價12.28元，2019年11月到期，實際槓桿5.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62584)，收回價26,410點，槓桿比率39.1倍。

恒指N類熊證(65014)，收回價27,580點，槓桿比率33.8倍。

騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率14.5倍。

騰訊熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率16.3倍。

滙豐牛證(57640)，收回價61.1元，槓桿比率12.9倍。

滙豐熊證(59255)，收回價68.9元，槓桿比率9.5倍。

海油牛證(69553)，收回價11.53元，槓桿比率8.8倍。

海油熊證(65861)，收回價14.28元，槓桿比率5.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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