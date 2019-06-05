台積電指高階智能手機需求弱　花旗降出貨量預測

外電報道，全球最大晶圓代工廠台積電董事長劉德音在股東大會表示，上半年高階智能手機需求疲弱，庫存正在增加；預期下半年的銷售額將按年有所改善。



他指出，中美貿易緊張局勢帶來不確定性，但公司仍對中長期半導體的需求充滿信心。並透露沒有美國官員訪問台積電討論華為的發貨問題。公司正加強網絡安全、商業秘密保護的措施。



另外，花旗集團發表報告，受中美貿易緊張局勢影響，尤其是特朗普政府將華為列入黑名單，下調2019年至2021年智能手機市場價值，預計2019年將跌7%，2020年將再下滑4%；並下降期內的手機出貨量預測。



報告指，華為禁令可能導致市場總規模受壓，因為華為失去的市場佔有率不太可能完全由其他廠家取得。



由於風險和不確定性上升，該行建議投資者對智能手機供應鏈「保持謹慎」。長遠而言，貿易戰和中國自給自足措施可能令現時的智能手機供應鏈和生態系統解體。



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