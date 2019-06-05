【高盛推介】恒指反彈　牛熊購沽證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔夜收升；美國聯儲局主席鮑威爾暗示，對有需要時減息持開放態度，而市場亦預期美國將於短期內減息。



恒指自上周三起，開始連日下跌，累計至昨日跌629點；今日(5日)早段則最多升358點後升幅收窄。



觀察昨日恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續部署牛證，錄得約5,280萬港元資金流入。本周一錄得約9,850萬元資金流入的熊證，昨日則錄得約8,340萬元資金流出。另一方面，上周五及本周一錄得約1,750萬元資金流入認沽證，昨日則錄得約1,980萬元資金流出。



觀察市場上的牛證，可見現時最貼價的一批產品收回價在26,650點水平，與現價有約350點差距。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的恒指牛(67238)。以及可留意收回價稍遠的恒指牛(64113)。



恒指牛(67238)收回價26,667點，行使價26,567點，換股比率10,000，槓桿比率71.1倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證之一。



恒指牛(64113)收回價26,512點，行使價26,412點，換股比率10,000，槓桿比率54.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



另一方面，早淡市場集中部署市場最貼價，收回價27,189點的熊證，使該批多隻產品的街貨量已偏高。投資者如計劃部署熊證，可留意今日新上市，收回價稍遠一點的恒指熊(66231)，為可提供貼價兼低街貨的選擇。此外，投資者亦可留意收回價再稍遠一點，在27,350至27,450點間的恒指熊65455及恒指熊64541，收回價與現價有約350至450點差距。



恒指熊(66231)，收回價27,236點，行使價27,336點，換股比率10,000，槓桿比率61.4倍，新上市、低街貨貼價熊證。



恒指熊(65455)，收回價27,388點，行使價27,488點，換股比率10,000，槓桿比率46.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(64541)，收回價27,438點，行使價27,538點，換股比率10,000，槓桿比率41.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，貼價的選擇可留意價外幅度約3.4%，年期約3個月的恒指沽(26564)。高槓桿的選擇則可留意年期約2個月的恒指沽(26557)，所提供的槓桿超過20倍。



恒指沽(26564)，行使價26,078點，2019年08月29日到期，實際槓桿15.2倍，行使價26,000點至27,000點間、中年期的低街貨產品中，槓桿最高。



恒指沽(26557)，行使價24,968點，2019年07月30日到期，實際槓桿21.3倍，高槓桿兼低街貨。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(67238)，收回價26,667點，行使價26,567點，槓桿比率71.1倍。



恒指牛(64113)，收回價26,512點，行使價26,412點，槓桿比率54.0倍。



恒指熊(66231)，收回價27,236點，行使價27,336點，槓桿比率61.4倍。



恒指熊65455，收回價27,388點，行使價27,488點，槓桿比率46.6倍。



恒指熊(64541)收回價27,438點，行使價27,538點，槓桿比率41.6倍。



恒指沽(26564)，行使價26,078點，到期日2019年08月29日，實際槓桿15.2倍。



恒指沽(26557)，行使價24,968點，到期日2019年07月30日，實際槓桿21.3倍。



恒指購(26679)，行使價27,738點，到期日2019年07月30日，實際槓桿23.9倍。



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