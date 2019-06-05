【即市分析】協鑫孖寶邊隻追得過？

東方產經專欄作者帥哥：保利協鑫(03800)擬售協鑫新能源(00451)逾半股權，兩股今早(5日)復牌顯著炒高，前者彈高9.4%報0.52元，後者更升逾兩成二，現報0.305元。



公告顯示，保利協鑫或出售協鑫新能源約51%股權予國企華能集團，並與對方訂立合作意向協議。保利協鑫現持擁有協鑫新能源118.8億股，即約62.28%股權，若交易落實將構成須予公布交易，而協鑫新能源控制權出現變動及需根據收購守則規則提出強制性全面要約。



摩通就此交易發表報告，將保利協鑫評級由「中性」升至「增持」，目標價由0.56元升至0.57元。同時亦給予協鑫新能源「增持」評級，目標價0.38元。報告認為，交易既可將保利協鑫的價值釋放出來，亦是一個提升協鑫新能源盈利的交易，對兩者都有正面影響，料股價亦有上升空間。



走勢上，保利協鑫自2月底由0.8元水平反覆向下，日前更創出0.45元的52周新低，即市高開後升勢已見收窄，未能確認已轉勢，暫追入值博率有限。至於協鑫新能源亦由低位反彈，即市一度抽穿多條平均線，加上未來或有國企撐腰，若股價守穩於0.28元樓上可作小注追勢。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

