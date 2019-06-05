港股格局：沈慶洪指炒減息要作兩手準備

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，昨晚鮑威爾言論「放鴿」，市場預期美國9、10月有機會減息，但炒作有地方需要留意。減息一方面對股市有利好作用，另一面也反映經濟下行，要看市場如何解讀。



他指出，現時中美關係未明，各國經濟數據欠佳，股市或會借減息預期反彈，但要小心之後都會回歸經濟基本因素，相信港股會在26,700點至27,200點區間徘徊等待新消息。



近期地產股跟隨大市向下，市場擔心如果之後經濟變差，將為樓市增添壓力，樓價或會在短期回落。儘管有可能減息，但在經濟不明朗的情況下，買樓未必是最好的選擇。再者，早前香港未有完全跟隨美國加息，現在減息的空間不大，只有在中美關係改善，各國經濟數據會升，地產股才會回升。



内地房企公布銷售數據表現不錯，但要留意有否減價促銷的情況出現，因會影響毛利率。而内地經濟下行壓力增加，加上人民幣貶值以及A股表現差，也會令内房業績變壞。由於不少内房公司有發行美元債券，人民幣貶值將加重債務負擔，在未見其他好消息的情況下，暫時會跟隨大市上落。



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