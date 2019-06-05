人民幣Hibor：隔夜息升至1.9厘　離岸價低見6.93

2019年06月05日 11:57
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.93厘；1、2星期及1個月拆息報2.38至2.84厘，2、3、6及12個月拆息介乎3.06至3.58厘。

    5/6/2019
    隔夜 1.93235厘
    1星期 2.38517厘
    2星期 2.60683厘
    1個月 2.84767厘
    2個月 3.06567厘
    3個月 3.17467厘
    6個月 3.41400厘
    12個月 3.58433厘

    4/6/2019
    隔夜 1.80500厘
    1星期 2.34833厘
    2星期 2.58000厘
    1個月 2.85000厘
    2個月 3.11767厘
    3個月 3.26933厘
    6個月 3.43267厘
    12個月 3.60000厘

    人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.9203，降至6.9303，最新報6.9282；在岸人民幣(CNY)則由6.9067，下跌至6.9179，最新報6.9119。
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