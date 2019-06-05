【午市重點睇】亞太區經濟數據差　美匯企97樓上

●亞洲市，美國10年期國債孳息率回落，最新報2.119厘；美匯指數稍回至97.05；圓匯企108.1；歐元兌美元報1.125；英鎊報1.270。港匯報7.8417。在岸、離岸人民幣分別在6.91及6.92水平。金價續企1,325美元。油價輕微回落，布油及紐油分別報61.75與53.15美元。道指期貨反覆升不足百點。



●港股曾飆逾300點，恒生指數半日收升192點或0.72%，報26,953點，友邦、騰訊領漲。https://bit.ly/2Im8CNv

-三愛健康急彈逾1倍，已提交覆核要求。

-新城市建設瀉70%。

-華章科技復牌曾飆63%。

-中國金屬利用大股東悉售持股。



●【即市分析】

-政策吹逆風，醫藥股該如何部署？https://bit.ly/2Z5Qi1V

-高追領展，博唔博得過？https://bit.ly/2MttJDa

-中國鐵塔炒作未完？https://bit.ly/2WeVrTx



●傳新股中國東方教育集資49億，或成全球最大教育股IPO。



●A股快報：滬深3大指數半日收升0.06%至0.63%。https://bit.ly/2QKo5ed



●亞洲股市：日股中段上揚近400點。https://bit.ly/2WFP8gh



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.24厘；1個月期升至2.04厘；3個月期仍升至2.15厘，創年內新高。



●人民幣中間價下調81點子，報6.8903，終止兩連升。



●人行進行600億元人民幣7天期逆回購操作，另有2,700億元人民幣逆回購到期。



●日經香港5月PMI降至46.9，創近3年新低。https://bit.ly/318wSvq



●中國5月財新服務業PMI跌至52.7，創3個月新低。https://bit.ly/2WmlnSk



●澳洲首季GDP增速1.8%，創10年來最低水平。https://bit.ly/2MEcD5g



●出口下滑，南韓經常帳餘額7年來首錄赤字。https://bit.ly/2Iili8i



●日本5月服務業PMI跌至51.7，前值報51.8。



●貿戰升級：美國銀行降明年全球經濟增速至3.3%。



●美國財政部長姆紐欽將與中國人民銀行行長易綱，將在G20財政部長會議期間舉行雙邊會議。



●富士康將155個職位由美國轉移至墨西哥。



●台積電指高階智能手機需求弱，花旗降出貨量預測。https://bit.ly/318GVR4



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其他精彩新聞：【股民熱話】美國半年內將減息三次？對你有何影響？

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