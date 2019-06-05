樓價UPDATES：後市不明朗　業主止賺離場

樓市前景不明朗，部分業主選擇止賺離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈1B座中層A室，實用面積491方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.2萬港元租入，實用呎租約44.8元。業主於2017年2月以1,154.8萬元購入上述單位，租金回報約2.3厘。



●西灣河嘉亨灣1座高層B室，實用面積673方呎，三房間隔，獲租客以3.6萬元租入，實用呎租約53.5元。



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九龍區



●何文田明德園中高層C室，實用面積約1,507方呎，四房間隔，附車位，原開價2,400萬元，減價160萬元以2,240萬元易手，實用呎價約14,864元。單位5年升值約21%。



●將軍澳君傲灣2座高層G室，實用面積438方呎，兩房間隔，剛以每月1.75萬元租出，實用呎租40元。業主於2017年12月以720萬元買入單位，現租出單位，租金回報2.9厘。



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新界區



●天水圍栢慧豪園6座中層C室，實用面積493方呎，兩房間隔，日前以每月1.28萬元租出，實用呎租約26元。



●馬鞍山嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，以828萬元易手，實用呎價16,047元。原業主持貨4年沽出，帳面賺約26.4%。



●屯門嘉華大廈中層D室成交，實用面積224方呎，一房間隔，開價390萬元，最終以380萬元，實用呎價16,964元。單位5年升值98%。



●上水順欣花園2座高層D室，實用面積約583方呎，三房間隔，日前獲租客以每月1.52萬元承租，實用呎租約26元。



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