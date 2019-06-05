【高盛推介】追蹤港交所及友邦購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦上周三起連日下跌，昨日(4日)低見72.1港元，再創四個月低位；今日(5日)隨大市反彈，最高見74.2元，半日收報73.95元，升2.4%。



另一方面，港交所自上周四起亦連日調整，至昨日累計跌約4.2%；今早反彈並一度重上250元水平。有券商預期，內地資本帳自由化對港交所現金市場及衍生產品交投量有推動作用，將對港交所有正面影響，及指若阿里巴巴在港上市，將可推動港交日均成交量。該行給予「增持」投資評級，目標價300元。



觀察個股認股證資金流向，過去4個交易日皆錄得資金流入友邦認購證，合共約950萬元。認沽證於上周五錄得約440萬元資金流入，本周一及周二共錄得約430萬元資金流出。



港交所方面，上周五及本周一共錄得約370萬元資金流入認購證，昨日錄得約130萬元資金流出。認沽證則於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,630萬元，本周一及本周二則共錄得約1,060萬元資金流出。



投資者如看好友邦，現階段可考慮以行使價74至86元間的中年期產品作部署。當中可留意價外幅度約11%的友邦購(18912)。相反，投資者如看淡，現階段可考慮以行使價66至74元間的中年期產品作部署。當中可留意價外幅度約7%的友邦沽(16498)。



友邦購(18912)，行使價81.93元，2019年08月21日到期，實際槓桿16.4倍，行使價74至86元間、中年期產品中，槓桿最高。



友邦沽(16498)，行使價68.83元，2019年08月19日到期，實際槓桿13.9倍，行使價66至74元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



觀察近日獲資金流入的港交所認購證，可見市場行使價在270元附近，9月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的港交購(15807)。相反，投資者如看淡，現階段可考慮以貼價認沽證作部署，當中可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的港交沽(28201)。



港交購(15807)，行使價271.08元，2019年09月23日到期，實際槓桿11.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



港交沽(28201)，行使價247.88元，2019年08月28日到期，實際槓桿10.0倍，貼價兼高槓桿。



高盛友邦、港交所認購證及牛熊證條款：

友邦購(18912)，行使價81.93元，到期日2019年08月21日，實際槓桿16.4倍。



友邦沽(16498)，行使價68.83元，到期日2019年08月19日，實際槓桿13.9倍。



港交購(15807)，行使價271.08元，到期日2019年09月23日，實際槓桿11.7倍。



港交沽(28201)，行使價247.88元，到期日2019年08月28日，實際槓桿10.0倍。



港交牛(62701)，收回價238.08元，行使價236.08元，槓桿比率17.8倍。



港交熊(58607)，收回價258.88元，行使價260.88元，槓桿比率20.8倍。



友邦牛(58998)，收回價71.08元，行使價70.28元，槓桿比率19.0倍。



友邦熊(63361)，收回價80.88元，行使價81.48元，槓桿比率9.4倍。



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