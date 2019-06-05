數碼通招標建5G網絡　正式營運時間待定

數碼通(00315)母公司新鴻基地產(00016)執行董事郭基泓表示，新地未來幾個月將於旗下觀塘apm及沙田新城市廣場等商用物業及巴士站設置5G先導網絡測試。「頭炮」是暑假於新城市廣場的路演，透過電競和擴增實境(AR)等體驗展示5G的可能性，讓市民認識5G，並期望與業界在香港實現智慧城市。



新地執董兼非地產業務行政總裁馮玉麟稱，華為事件「絕對唔會」影響集團推行5G的計劃。



數碼通工程部總管梁忠興表示，電訊商競投得來的3.5吉赫(GHz)頻譜要到明年4月後才到手，因此暫時未有確實推出5G服務的日子，況且還要視乎手機和應用等市場環境而定。不過，公司下半年開始為設備進行招標，評核範圍涵蓋價錢、技術和售後服務配套，而會考慮的電訊設備供應商「主要係4間，其實都係得嗰幾間」。



國際主流5G頻段、產業鏈較為成熟及適合做大範圍覆蓋的3.5GHz一直由地對空衞星使用，因此衞星所在的大埔和赤柱及其周邊地區不能設置這個頻段的基站，沒有5G可用。他坦言，公司繼續就此難題與政府磋商解決方案，「當然最徹底係將大埔同赤柱嗰啲衞星天線搬去其他地方」，但暫時仍無定案，正在為受影響地區想辦法。



馮玉麟表示，建造5G網絡有成本壓力，「香港嘅頻譜如果以人頭嚟計，喺全世界都算貴」，期望政府底價定得低一點，讓電訊商大膽多建基站，而且5G關乎香港發展的事。然而，新地和數碼通一貫想法是5G服務初推出時透過「好嘅價格、好嘅服務」吸引人們轉用5G，之後愈用愈多。他又大派定心丸，毋須擔心5G服務收費會好高昂，「應該就唔會嘅」﹐況且香港市場極具競爭性。



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