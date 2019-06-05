樓價UPDATES：業主趁高沽貨　轉租康怡花園兩房

樓價再創高峰，有業主趁機套現，轉租鰂魚涌康怡花園單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌康怡花園6月暫錄得3宗租賃成交，平均實用呎租41元，其中R座中層2室，實用面積466方呎，兩房兩廳間隔，以20,000元租出，實用呎租43元，租客原為同區業主，沽出自住物業後，先租住同區物業。



●跑馬地恆豐大廈極低層A室，實用面積約462方呎，兩房間隔，以980萬元易手，實用呎價約21,212元。



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九龍區



●長沙灣曉悅錄本月首宗成交，單位為中層F室，一房間隔，放盤僅一星期，最初開價620萬元，上車客為承做8成按揭，經連番議價後終達成共識，以580萬元入市，實用面積315方呎計，呎價18,413元。

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