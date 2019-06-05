華爾街末日預言：股市似足2008年雷曼兄弟爆煲前

除了全球代工「一哥」鴻海董事長郭台銘警告接下來會出現較2008年金融海嘯更大的海嘯後，美國著名財經媒體彭博報道，野村證券量化團隊分析師Masanari Takada也發出類似警告，他被視為華爾街「最大末日預言者」！



Takada表示：「我們看到美國股市的情緒趨勢愈益開始與2008年雷曼危機爆發前的模式相似。」 他引用了一個反映市場恐慌和貪婪的「美國股市情緒指數」作闡述。(本文附圖)



他警告，若單看上述指標，標指可能平均要下跌約20%；最壞情況是暴瀉約40%，以重演2008年9月雷曼兄弟申請破產後的6個月內，該指數的跌幅。



同樣道理，他表示，目前市況似2008年6月，當時投資者也關注全球經濟增長前景及股市調整，之後股市在7至8月有反彈，到了9至10月就「跌到你唔信」。若以美股在周二(6月4日)大幅反彈來說，目前市況或許正正介乎2008年6至7月時。



因此，他警告：「我們很可能正處於第二次大浪之後，並在最後『終極一跌』大浪之前。」第一次大浪是2018年10月至12月的「聖誕拋售」，他與2008年1月至3月的拋售相提並論。這就是為甚麼市場需要一些驚喜，才能讓情緒盡快偏離這種不祥模式。



至於目前「第二次大浪之後」的反彈浪能持續多久？他表示，若根據情緒指標，今次反彈浪有機會由6月中一直去到8月初，在9月初的時候就很可能是「終極一跌」的開端！不過，他強調，這不是野村整個集團認為的「基本情景」，而是單看情緒指標。該情緒指標是根據股價深度、闊度、動力、垃圾債需求、波動程度、認沽與認購比例等數據綜合計算。



對於市場憧憬聯儲局減息，Takada指出，市場明顯逼聯儲局行動，如果當局依然無動於衷，就會連長線投資者都沽貨，一旦發生，股市的下跌速度將猶如2018年12月聖誕節前。

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