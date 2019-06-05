【即市分析】中興仍有反彈空間

東方產經專欄作者股博士：有指內地5G商用牌照將於短期內發放，5G概念股繼續有追捧，中國鐵塔(00788)半日彈高5.2%，重上2元關口，而中興通訊(00763)亦繼續反彈，現升近6%報21.4元。



高盛日前發表報告指，5G商用牌照快推出消息對電訊設備股有利，料最受惠公司為中興，因其科技層面已準備就緒，並已搶掂相關中國市佔率，其中國無線設備市佔率達30%，亦得政府支持，故重申對「買入」評級，目標價35元，意味着現價仍有逾63%的潛在升幅。



該股4月底升至27.7元高位後見頂回落，惟近日跌至18元邊見明顯承接，現價已重返20元關及多條平均線之上。若然5G相關消息繼續發酵，料股價短線仍有反彈空間，目標先睇24.5元，19元支持不宜有失。

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