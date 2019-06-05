【市後重點睇】金價高見1335美元　道期續揚

美匯指數企97.07水平；圓匯報108.2；歐元兌美元報1.1266；英鎊報1.2701。港匯升上7.840。在岸、離岸人民幣續處6.91及6.92水平。金價升見1,335美元。布油及紐油分別報61.45與52.95美元。道指期貨反覆上升，漲71點。



●市後關注點

-20:15 美國5月ADP就業人數變動

-21:45 美國5月Markit服務業、綜合採購經理指數(PMI)終值；美國聯儲局副主席克拉利達在活動上致詞

-22:30 美國EIA原油庫存周報

-23:15 美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫在活動上講話

-周四凌晨02:00 聯儲局公布褐皮書



●恒生指數收市升133點或0.5%，報26,895點，結束5連跌；騰訊漲1.16%。

https://bit.ly/2Im8CNv



-龍光地產首5月合約銷售額按年增近2成。

-李氏大藥廠首季少賺逾三成。

-內地第二批帶量採購藥品可能在9月底前啟動，中國生物製藥跌8.4%。



●A股快報：三大指數收跌。https://bit.ly/2QKo5ed



●亞洲股市：日股收升367點，本田彈逾2%。https://bit.ly/2WFP8gh



●歐洲三大股市好淡爭持，英國富時100指數升0.4%；德國DAX指數變動不大，報11,965點；法國CAC指數微跌1點。



●新股專輯：物流地產平台ESR入場費3515元。



●華碩與騰訊聯手，打造電競手機ROG Phone II。



●數碼通招標建5G網絡，正式營運時間待定。



●【股匯攻略】美股彈高要再沽過！https://bit.ly/2WbcmXe



●【即市分析】

-友邦反彈，順勢開好倉。https://bit.ly/2QPv8T4

-中興仍有反彈空間。https://bit.ly/2IkMu6j



●5G板塊繼續炒，中行推優惠貸款扶助行業發展。



●IMF降中國今明兩年GDP預測，通脹料升至2.3%。



●貿戰升級：

-美銀美林料中國今年減息兩次。

-美共和黨擬限制總統關稅權，特朗普斥「唔好傻」。



●新盤部署：

-永泰屯門項目命名OMA OMA，月內開賣。

-九肚富豪．山峯累售7伙，套現約6億元。

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