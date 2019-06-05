【fb直播】恒指反彈好短暫？

恒指連跌五日後終於識得反彈！周三(5日)最多升逾300點，點知後勁不繼，升幅愈縮愈細，預示今次反彈力水弱，好快打回原形？



繼內地財政部宣布與國家醫保局聯手稽查77間藥企帳目，再有報導指，第二批帶量採購將於9月底展開，中生製藥(01177)、石藥(01093)又捱沽！藥股有排跌？



內地將出台5G牌照繼續有炒作！中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)急升！趁消息追入有得諗？



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