【全球危機】兩大國際組織看淡經濟　中國恐近30年最衰

貿易戰已拖累全球經濟！負責監察全球經濟政策及貨幣去向的兩大國際級組織──世界銀行及國際貨幣基金組織(IMF)，先後下調了全球及中國經濟增長預測，預示着一場全球央行「放水潮」迫在眉睫。



【世界銀行看淡全球經濟】

世界銀行於周二(6月4日)發表最新《全球經濟展望》報告，下調了今、明兩年全球經濟增長預期，同時警告受累於貿易戰及金融市場動盪，全球經濟面臨嚴重下滑風險。



該行估計，2019及2020年全球經濟增長分別為2.6%及2.7%，較今年1月的估計分別下調了0.3及0.1個百分點。其中，今年全球經濟增長料創2016年以來最慢。



其中，發達經濟體今年經濟增長料縮至1.7%，2020年則進一步降至1.5%；新興經濟體今年經濟增長料降至4%，惟2020年或升至4.6%。



●貿易料海嘯後最慘

由於貿易戰愈演愈烈，世銀料今年全球貿易增長僅2.6%，較1月的估計大幅下調1個百分點，創2008年金融海嘯以來最低增長幅度。



不過，世銀仍然維持中美今年經濟增長預測，分別為6.2%及2.5%，但明年美國經濟增長料降至1.7%，中國則降至6.1%。該行解釋，中國經濟增長能保持平穩，主因是中國政府有能力調整貨幣及財政政策，雙管齊下「放水」救市。不過，若中國經濟增長降至6.2%，已是1990年以來最弱。



歐元區則前景暗淡！世銀預期，今年歐元區經濟增長將降至1.2%，較今年1月估計下調0.4個百分點；明年則有機會回升至1.4%，但較1月估計下調了0.1個百分點。



另外，世銀相信在貿易戰下，一些新興國家會率先「陪葬」，其中，土耳其經濟將萎縮1%；阿根廷則收縮1.2%。



【IMF也唱淡】

除了世界銀行，另一全球重要監察機構國際貨幣基金組織(IMF)，周三(6月5日)下調了中國經濟增長預測，並警告在中美貿易戰下，經濟再下行的風險猶在。



該機構預計，中國今年經濟增長6.2%，與世銀一致，2020年增長更降至6%，兩者均較之前估計的下調了0.1個百分點。



IMF指出，中國及貿易夥伴應該進行有建設性的合作，減低對整個貿易體系的影響。此外，貿易緊張關係不確定性持續，若未來中美貿易戰升級，中國將有足夠理由進一步寬鬆貨幣政策，可以採用財政擴張政策來穩定中國經濟。



IMF也表示，雖然中國的經濟改革已有進展，但仍應該讓市場力量扮演更具決定性的角色，並應該向世界其他國家更開放。



【理性經濟學家也心淡】

事實上，一批「理性」的專家也認同經濟會差！美國全國商業經濟協會(NABE)周一(6月3日)發表調查指出，美國經濟在2020年年陷入衰退的可能性大升至60%。相比之下，3個月前機會僅35%。



該調查於5月6日至14日期間進行，訪問了53名經濟學家。由於該些經濟學家不是市場上嘩眾取寵的分析員，他們的估計較學術性及理性，故60%機會已是驚人。



其中，有56%受訪經濟學家認為，經濟最大風險是貿易保護主義抬頭；有高達88%更指出，美國貿易政策令其他國家報復，是他們下調美國經濟增長預測的原因。



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