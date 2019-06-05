貿戰升級：頂級大戶料經濟未必衰　仍看好中國

外國傳媒報道，管理資產逾6,000億美元的全球頂級大戶安聯投資表示，隨着各國央行之前收緊貨幣政策，全球流動性於2018年達到高峰後已滑落，環球市場亦持續受到中美貿易糾紛升級和科技角力的影響。



不過，該機構環球投資策略師杜納恩認為，即使經濟增長放緩，但未來12個月會出現衰退仍言之尚早。他認為，歐洲將繼續受惠於消費和就業增長，料歐洲央行的貨幣政策將繼續支撐市場。



亞洲方面，現時估值已從去年12月低位回升，雖然中美貿易關係緊張，但中國強勁的內需市場將繼續推動消費，為經濟增長提供助力。此外，內地A股獲納入MSCI指數的比重持續提升，將提高A股市場地位，吸引更多資金流入，對股市影響正面。



在市場較波動的情況下，該行認為，亞洲派息股票和企業債券提供相對穩定、且可觀的回報，特別是亞洲美元高收益債券，或提供具吸引力的收益。



安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強表示，中國政府將繼續透過積極的財政政策及供給側改革，以支持經濟增長，中國增長前景穩定對亞洲整體帶來支持。

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