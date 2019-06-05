【北水追蹤】港股反彈　「大媽」掃工行建行

憧憬美聯儲減息，港股結束五連跌，周三(5日)收報26,895點，全日升133點。港股通全日成交額逾82億元，佔主板成交約10.3%，淨流入金額約10.6億元人民幣，為連續18個交易日錄得淨流入。



資金繼續流入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通分別錄得逾4.7億元及1.6億元淨流入；惟中國銀行(03988)則遭淨賣出約3.6億元。



內險股個別發展，中國太保(02601)及中國太平(00966)之港股通，分別獲北水淨買入8,105萬元及4,723萬元；新華保險(01336)及中國平安(02318)則捱沽，其港股通淨流出約9,218萬元及6,119萬元。



5G概念股方面，中國鐵塔(00788)股價走勢強勁，獲北水淨買入9,212萬元；中興通訊(00763)亦錄3,100萬元淨流入。



醫藥股普遍下跌，吸引北水買貨，中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)分別錄得約9,283萬元及2,010萬元淨流入。



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